Ponte Morandi, Salvini: Ansfisa nato per controlli, potenzierò personale

Roma, 14 ago. (askanews) – “Adesso c’è un organismo come Ansfisa che è nato per controllare. Ho nominato pochi mesi fa un nuovo dirigente e conto di potenziare il personale. Certo in nove mesi non si riesce a fare quello che non si è fatto per 30 anni ma settimanalmente ho contatti con Ansfisa per i controlli su tutte le infrastrutture, gallerie comprese. Quello che è accaduto a Recco solo per miracolo non ha causato un dramma e quindi vorrei evitare di aspettare altri miracoli”.

Lo ha detto questa mattina a Genova il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, a margine della commemorazione per il quinto anniversario del crollo del ponte Morandi.