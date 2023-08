Ponte Morandi: Sisto (Fi), 'è una ferita nella storia del Paese'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "La tragedia del ponte Morandi è una ferita che rimarrà per sempre nella storia del nostro Paese. La memoria delle 43 vittime del crollo e il dolore dei loro familiari devono essere un monito affinché una simile catastrofe non possa più ri...

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "La tragedia del ponte Morandi è una ferita che rimarrà per sempre nella storia del nostro Paese. La memoria delle 43 vittime del crollo e il dolore dei loro familiari devono essere un monito affinché una simile catastrofe non possa più ripetersi. La cultura della prevenzione e della manutenzione infrastrutturale si è imposta in modo drammatico all’attenzione della collettività e deve continuare a essere in cima alle nostre priorità". Così il vice ministro della Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto.