Ponte, Schifani: "In linea con quello che sta facendo Salvini"

Palermo, 27 mar. (askanews) – “Matteo Salvini è stato di parola nell’impegno ad occuparsi in maniera forte della battaglia per il ponte sullo Stretto. Sono stati affrontati e risolti in maniera corretta i problemi di natura giuridica”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani in occasione del convegno ‘Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria’, in corso al teatro Massimo di Palermo. “Siamo alla vigilia di una nuova epoca: quella dell’assunzione di responsabilità, da parte del governo nazionale e dei governi di Sicilia e Calabria. Noi come Sicilia ci siamo, assistiamo il governo e speriamo di vedere la luce su questa grande opera il prima possibile”.

