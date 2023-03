Ponte Stretto, Bonelli: follie di Salvini ci costano 10 miliardi

Roma, 16 mar. (askanews) – “Salvini porta” in Consiglio dei ministri “il Ponte sullo Stretto, una vera e propria follia mentre il Sud si trova nel disastro dei treni. Per andare da Messina a Trapani, lo voglio dire a Salvini, ci vogliono nove ore, le strade sono collassate, gli acquedotti non ci sono, i depuratori non funzionano. Ecco, questa è la situazione del Sud, si vogliono spendere 10 miliardi di euro per le follie di Salvini”. Lo ha detto il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli nel corso di un flash mob davanti Montecitorio con alcuni deputati di Alleanza Verdi e Sinistra per sensibilizzare l’opinione pubblica sul destino dei 10 miliardi di euro che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti vorrebbe destinare alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.