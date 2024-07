Ponte Stretto, Bonelli: governo nasconde atti, preparo nuovo esposto

Roma, 31 lug. (askanews) – Angelo Bonelli prepara un nuovo esposto contro il Ponte sullo Stretto. “Ieri il governo e la maggioranza hanno detto no alla nostra richiesta di avere trasparenza sugli atti della società Stretto di Messina ed Eurolink. Un pilone del Ponte verrà realizzato su una faglia attiva sismica. Purtroppo il progetto non descrive la presenza di questa faglia attiva sismica, come è possibile questo? Chi è che si è sbagliato? Si è sbagliato il piano di assetto di rischio idrogeologico che dice che in quell’area c’è una faglia sismica oppure si è sbagliato chi ha fatto il progetto che non ha rilevato la presenza di quella faglia?”, afferma il leader dei Verdi, a margine di una conferenza stampa alla Camera che ha dato voce ai rappresentanti del gruppo di oltre 500 professori universitari contro il Ponte sullo Stretto.

“È una questione rilevante su cui, siccome il governo e la maggioranza hanno detto che il Parlamento non può entrare nel merito perché non possiamo vedere gli atti come se fossero segreti, non mi rimane ancora una volta che ricorrere all’autorità giudiziaria”, ha concluso.