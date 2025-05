Ponte Stretto, Salvini: con Quirinale interlocuzione diretta

Trento, 24 mag. (askanews) – L’interlocuzione con il Quirinale “certo, è diretta”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, intervistato al Festival dell’Economia di Trento, a chi gli chiedeva se fosse previsto a stretto giro un dialogo con il Colle dopo la vicenda dei controlli antimafia relativi al Ponte sullo Stretto.

“Il botta e risposta” col Quirinale “è solo giornalistico”, ha proseguito.

“A giorni inizia il percorso in aula del decreto infrastrutture e il mio obiettivo – ha sottolineato – è di massimo rigore e controllo, andando anche oltre le regole anti-mafia per fare qualcosa in più di quello previsto. Curioso che il ponte è indagato ancor prima di essere realizzato”.