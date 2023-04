Home > Askanews > Ponte Stretto, Salvini: non ho paura di infiltrazioni criminali Ponte Stretto, Salvini: non ho paura di infiltrazioni criminali

Roma, 4 apr. (askanews) – “Non ho paura di infiltrazioni criminali, abbiamo gli anticorpi, e saremo in grado di garantire che ci lavorino le migliori aziende italiane, europee e mondiali”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Stampa estera, sul progetto sul Ponte sullo Stretto. “Se avessi paura allora sarebbe la resa”, ha aggiunto Salvini. “Ci saranno organismi di vigilanza a cui stiamo lavorando per ogni euro investito sul Ponte”, ha spiegato il ministro.

