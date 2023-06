Ponte Stretto, Salvini: non vedo l'ora dell'apertura dei cantieri

Manduria (Ta), 10 giu. (askanews) – “A me piacciono le sfide, ci sono cantieri fermi da decenni che stiamo sbloccando, decine di migliaia di euro di interventi da Nord a Sud e già da quest’estate intendo mantenere la promessa del collegamento ferroviario diretto tra Bari e Napoli; il Ponte sullo Stretto servirà a collegare milioni di siciliani all’Italia e all’Europa, servirà alle imprese del Paese e farà risparmiare soldi, tempo e inquinamento, non vedo l’ora che arrivi l’estate prossima per l’apertura dei cantieri”.

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a manrgine del Forum in masseria di Manduria (Ta), parlando del Ponte sullo Stretto.