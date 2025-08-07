Ponte Stretto, Salvini: opera incompiuta? Non intendo lasciare buchi

Villa San Giovanni, 7 ago. (askanews) – “Non non penso ci sia questo rischio”, ovvero che il Ponte sullo Stretto resti un’incompiuta come accaduto con il governo Berlusconi nel 2011. “Nel 2011 arrivò Monti, arrivò il governo tecnico dei tagli a tutto e a tutti. Qua c’è un governo solido, coeso, in carica. Abbiamo almeno altri due anni davanti e, se ci rappresentiamo le prossime elezioni, altri cinque”.

Lo ha detto il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini a Villa San Giovanni (Rc).

“Quindi se gli ingegneri mi dicono che con sette anni di lavori si attraversa lo stretto in sicurezza, velocemente, anche alle tre di notte, il prossimo governo, immagino e spero di centrodestra, sarà quello che inaugurerà il ponte. Di lasciare i buchi senza esito, non ho nessuna intenzione”, ha concluso.