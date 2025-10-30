Ponte Stretto, Salvini: tranquillo, risponderemo alla Corte dei Conti

Roma, 30 ott. (askanews) – “Sono tranquillo e determinato, abbiamo calendarizzato i prossimi passi. Primo Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, mettere in sicurezza i fondi necessari all’opera che siamo determinati a portare avanti. Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto perché abbiamo rispettato tutte le normative”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrture Matteo Salvini, parlando fuori da Palazzo Chigi al termine del vertice di governo sul Ponte sullo Stretto, dopo il no della Corte dei Conti al visto sulla delibera Cipess.

“Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri già a novembre – ha aggiunto Salvini – se dovremo tornare in Cdm ai primi di dicembre, rimandando in Corte dei Conti tutte le nostre motivazioni per proseguire con l’opera lo faremo, a quel punto arriverà un passaggio definitivo delle sezioni riunite a inizio gennaio e quindi partiremo a febbraio”.