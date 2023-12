Ponte stretto,Schlein a ex sindaco Messina: Pd con voi nella lotta

Roma, 19 dic. (askanews) – Il Pd sostiene la lotta contro il ponte sullo stretto di Messina. Lo ha detto la segretaria democratica Elly Schlein incontrando l’ex sindaco della città siciliana Renato Accorinti, leader del movimento ‘No ponte’. “Lo stretto non si può toccare”, ha insistito più volte Accorinti, sollecitando un’azione comune di tutte le opposizioni.

“Sono qua per fare qualcosa insieme”, ha spiegato l’ex sindaco. “Il problema è che (con le altre opposizioni, ndr) non state insieme. Tu devi fare questo sforzo, dire agli altri ‘mettiamoci assieme’. Perché tu dici di no al ponte, Conte pure, Bonelli pure, Fratoianni, Più Europa… Dovete stare insieme”. Schlein concorda: “Come abbiamo fatto sul salario minimo…”. Accorinti apprezza: “Brava! Gli devi dire: l’abbiamo fatto per quello, facciamolo per questo. Con gli uffici legali possiamo trovare le cose per fermare quest’opera bestiale. Mettetevi d’accordo”.

“Io ti posso garantire il mio impegno su questo. Dobbiamo fermare progetti sbagliati come quello del Ponte”, ha replicato la Schlein.