Il tema del momento è quello del Ponte sullo Stretto e Silvio Berlusconi parla di “una promessa mantenuta”. Il leader di Forza Italia esulta dopo l’annuncio del ministro Matteo Salvini sull’opera tra Calabria e Sicilia che il vicepremier ha ribattezzato “il Ponte degli italiani”. Dopo il via libera definitivo al decreto sul Ponte, arrivato dall’Aula del Senato Silvio Berlusconi non poteva non gioire per un’opera che lui stesso, da premier, aveva più volte ha promosso, avviando anche progetti poi mai arrivati a compimento.

Ponte sullo Stretto, la promessa di Berlusconi

E il programma elettorale del centrodestra metteva in agenda la realizzazione dell’opera, indicandola come uno degli obiettivi da perseguire, una volta al governo. Ecco perché il leader di Forza Italia, che venerdì scorso è stato dimesso dal San Raffaele dove è stato ricoverato per 45 giorni, ha voluto commentare la notizia sui social.

Il post del Cav sull’opera che si farà

Lo ha fatto con un post e una card che incornicia sua foto sorridente: “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i siciliani, con i calabresi, con tutto il Sud”. E ancora: “Il ponte sullo Stretto da oggi è legge e domani sarà realtà. Si compie un cammino che avevano cominciato i miei governi e che la sinistra aveva colpevolmente interrotto”. Poi la chiosa del Cav: “Avevamo promesso che questa volta lo avremmo realizzato ed ora la strada è tracciata. Da oggi l’Italia è più unita, la Sicilia è più vicina all’Europa. Finalmente!”.