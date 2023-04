L’Unione europea ha votato a favore del regolamento Ten-T che include anche il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture strategiche: a margine della votazione, è intervenuto il Ministero dei Trasporti (Mit) che ha esultato per la vittoria conquistata dall’Italia e dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

Ponte sullo Stretto, la nota del Mit: “Vittoria dell’Italia e del ministro Salvini in Ue”

“Ottime notizie dall’Europa, dove la Commissione Trasporti sul regolamento Ten-T ha premiato l’impegno e la serietà dell’Italia”. È quanto si legge in una nota ufficiale diffusa dal Ministero dei Trasporti.

“Via libera anche all’emendamento per includere il Ponte sullo Stretto: un segnale importante, una vittoria del nostro Paese che conferma la serietà della proposta del vicepremier e ministro Matteo Salvini“, prosegue ancora la comunicazione del Mit.

Germanà (Lega): “Bruxelles sostiene il ministro Salvini in questa sfida”

Sulla “vittoria” conquistata in Europa, è intervenuto il senatore siciliano e vicecapogruppo della Lega al Senato, Nino Germanà. “Il voto favorevole di oggi a Bruxelles sul regolamento Ten-T, che include il Ponte sullo Stretto tra le infrastrutture strategiche, è un risultato importante e tanto atteso. È evidente: l’Europa, che già in altre occasioni aveva ritenuto il Ponte una connessione essenziale per la rete, dimostra ancora una volta l’intenzione di sostenere il ministro Salvini in questa sfida”.

Germanà, inoltre, ha ribadito che quella del Ponte sullo Stretto rappresenta “un’opera ambiziosa, green e innovativa, che permetterà di collegare il Sud d’Italia al resto del continente, portando sviluppo in tutto il Paese”.