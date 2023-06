Ponte sullo Stretto, Salvini: "Inizio lavori previsto a primavera 2024"

Il Ponte sullo Stretto di Messina è in cantiere da oltre mezzo secolo. Diversi Governi che si sono succeduti hanno provato a metterlo sul tavolo dei lavori, ma finora nulla è stato fatto. Ora potrebbero essere arrivati significativi aggiornamenti.

Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato che i lavori potrebbero prendere il via già dalla primavera del 2024: “Questa maggioranza deve fare almeno due legislature […] mi seccherebbe non inaugurarlo”, ha dichiarato a tale proposito il ministro.

Ponte sullo Stretto, l’annuncio Salvini: “Mi auguro Politica si unisca sulle infrastrutture”

Il ministro leghista, nel corso di un intervento fatto al Forum in masseria Manduria ha spiegato, alla presenza del giornalista Bruno Vespa che “Secondo il cronoprogramma, se tutto va bene nella legge di bilancio a ottobre ci saranno gli stanziamenti pubblici. Mi piace che poi si vada a chiedere anche un apporto privato”.

Ha poi aggiunto: “Mi auguro che la politica si unisca sul tema delle infrastrutture il Ponte non sarà una cattedrale nel deserto. Anche io 15 anni fa lo dicevo, ma ora stiamo investendo miliardi nelle infrastrutture di Sicilia e Calabria e sarà vero il contrario. Rischiamo di velocizzare il treno fino a Reggio e poi lì avere una cesura di due ore per attraversare lo Stretto”.

“Spenderemo bene i fondi PNRR”

Non ultimo, il ministro delle Infrastrutture ha dedicato parte della sua riflessione al PNRR: “Spenderemo tutto e soprattutto bene i fondi PNRR, al Mit abbiamo 60 miliardi di questi fondi Pnrr e li spenderemo per il macro come l’alta velocità e il micro come per gli appartamenti per studenti, l’asilo, nido o la caserma, Se c’è qualcosa che tecnicamente non è possibile realizzare in tempo perché non ci sono microchip, i fondi PNRR li uso per altro”.