La città di Pontedera è a lutto dopo la morte di Lorenzo. Il giovane ha perso la vita a causa di un incidente in scooter.

Un incidente in scooter strappa all’affetto dei suoi cari il giovane Lorenzo Bellucci. Pontedera è sotto choc per la perdita del giovane che, venerdì 11 novembre 2022, si è schiantato contro un’auto con il suo motorino.

Pontedera, 15enne perde la vita a causa di un incidente in scooter: chi è la vittima

SI apprende dal quotidiano La Nazione che il sinistro è avvenuto sulla Tosco Romagnola intorno alle 20.30. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra la stessa Tosco Romagnola e via Castelli. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, si sa solo che l’impatto è stato molto violento. I veicoli coinvolti sono una Dacia e lo Zip del giovane Lorenzo. Il conducente dall’automobile ha provato a prestare soccorso al 15enne ma nè lui nè i sanitari del 118 hanno potuto fare nulla.

Lorenzo Bellucci è deceduto in ospedale a causa delle ferite alla testa e al braccio.

Il cordoglio sui Social Network

Di Lorenzo Bellucci non si sa molto, tranne il fatto che sia lui sia la sua famiglia sono molto conosciuti in città. Il padre è un noto commerciale del centro di Pontedera. Su Facebook ha annunciato il cordoglio il Comune di Pontedera guidato dal sindaco Matteo Franconi che ha scritto in un post:

“È pervenuta la notizia di un tragico incidente avvenuto in città in cui una ragazzo di quindici anni ha perso la vita. La comunità di Pontedera si stringe, commossa, intorno alla famiglia in un abbraccio collettivo. Domani pomeriggio (sabato 12 novembre 2022), il programma che prevede il Corteo delle Natività e dei Presepi viventi sarà preceduto da un momento di raccoglimento e cordoglio“.



Anche il Pontedera Bellaria Rugby ha scritto su Facebook: