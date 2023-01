Pontedera (Pisa), scomparso giovane di 22 anni. Il padre: "Siamo preoccupati"

Khadim Ndiaye, giovane di origini senegalesi di 22 anni, ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 29 dicembre 2022, lasciando la sua famiglia nella più totale preoccupazione.

Stando a quanto viene riportato dalla testata “La Nazione”, non è la prima volta che il 22enne si allontana da casa. Ad ogni modo – ha raccontato la famiglia – non è noto qual è il motivo che possa aver spinto Khadim a fare ciò. “Siamo preoccupati”, sono le parole del padre.

Pontedera, scomparso un 22enne di origini senegalesi. Il padre lancia un appello

Il padre di Khadim che è stato sentito al telefono dalla testata, ha spiegato che da circa un mese aveva iniziato a frequentare un nuovo bar.

Ciò aveva causato della preoccupazione da parte del genitore: “Noi non conosciamo nessuno e siamo preoccupati per nuove amicizie che potrebbe aver fatto”, è quanto si legge ancora. Oltre a ciò Khadim non avrebbe avuto molti soldi con sè. Da qui la domanda su come possa aver lasciato Pontedera. Non è inoltre chiaro se possa essersi allontanato da solo o con qualcuno.

Il cugino Mouhamed sui social: “Contattatemi se avete notizie su di lui”

Nel frattempo il cugino Mouhamed su Facebook ha pubblicato il 6 gennaio un post nel quale si legge: “Buonasera a tutti, Italia siamo alla ricerca di mio cugino Khadim Ndiaye, un ragazzo di 22 anni sordomuto, scomparso da Pontedera da una settimana. Contattatemi subito se avete notizie su di lui, o avvertite i Carabinieri o la Polizia. Grazie”.

Quest’ultimo sarebbe stato segnalato del fatto che a Napoli sarebbe stato ritrovato nei pressi della stazione partenopea un suo documento.

Un giovane avrebbe inoltre visto il cugino tra coloro che rimangono a dormire in stazione.