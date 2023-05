Pontina, traffico in tilt per l'incendio di un'auto

Oltre quattro chilometri di coda sulla Pontina a causa di un'auto che ha preso fuoco tra l'uscita di via Strampelli e quella per Caronti in direzione Roma

Ennesima auto in fiamme sulle strade della provincia di Roma. L’ultima nella mattinata di oggi, martedì 23 maggio 2023, sulla Pontina. Al vaglio delle autorità le cause dell’incendio. Non sono note al momento le condizioni dei passeggeri.

Oltre quattro chilometri di coda

La Fiat Punto è andata a fuoco ad Ardea, tra l’uscita di via Strampelli e quella per Caronti in direzione Roma (poco dopo il confine con Aprilia). Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i Vigili del Fuoco e con loro i sanitari del 118 con un’ambulanza. L’episodio ha paralizzato la viabilità mandando in tilt il traffico, che registra più di 4 km di coda, dall’uscita di Casalazzara fino al punto dell’incidente, dove si viaggia per il momento su una sola corsia.

