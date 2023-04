Pop Sondrio: assemblea approva bilancio, più spazio a minoranza in cda

Milano, 29 apr. (Adnkronos) – L'assemblea della Banca Popolare di Sondrio, a cui hanno partecipato oltre 5.600 soci rappresentanti quasi il 52% del capitale sociale, ha approvato, nella parte straordinaria, la modifica dell'articolo 24 dello statuto sociale per una più ampia rappresentanza nel consiglio di amministrazione delle diverse componenti della compagine sociale. Sono stati nominati per il triennio 2023‐2025 cinque amministratori: Mario Alberto Pedranzini, Lino Enrico Stoppani, Rossana Zambelli (amministratore indipendente), Silvia Stefini (amministratore indipendente) ‐ tratti dalla lista 1 presentata dal cda che ha ottenuto numero 138.410.406 voti ‐, Maria Chiara Malaguti (amministratore indipendente), tratta dalla lista 2 presentata da 13 azionisti che ha ottenuto numero 92.733.519 voti.

"Alla seconda tornata assembleare dopo la trasformazione in società per azioni, ci siamo presentati ancora più solidi, forti dei risultati del bilancio 2022 e convinti della bontà del percorso intrapreso, in linea con il piano industriale 2022‐2025. La crescita sostenibile e profittevole rimane il nostro primario obiettivo, insieme con l’attenzione al territorio, alle imprese, alle famiglie. Fedeli al nostro modo unico di 'fare banca', che rappresenta una guida sicura da oltre 150 anni, operiamo per essere sempre più integrati nelle comunità di appartenenza", ha spiegato Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale di Banca Popolare di Sondrio.

L'assemblea ha provveduto a eleggere amministratore, per il residuo del triennio 2021‐2023, Attilio Piero Ferrari, che era già stato cooptato dal consiglio di amministrazione dello scorso 17 marzo in sostituzione di un amministratore cessato. Per quanto riguarda la parte ordinaria, l'assemblea ha approvato la relazione degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2022, chiuso con un utile netto di 212,902 milioni di euro, e il riparto dellʹutile stesso, che prevede la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,28 euro. Il pagamento del dividendo, considerato che lo stacco avverrà, secondo le vigenti disposizioni, il 22 maggio prossimo, decorrerà dal 24 maggio 2023.