Porcari: donna azzannata da un lupo mentre passeggia col cane

Sgomento a Porcari. Una donna, mentre si trovava a passeggio con il suo amico a quattro zampe, è stata azzannata da un lupo. A dare la notizia e a spiegare il fatto è stato il sindaco Leonardo Fornaciari.

La donna ha provato a difendere il suo cane dall’aggressione del lupo

La donna infatti ha raccontato al primo cittadino del comune lucchese di essersi trovata a distanza ravvicinata con l’animale mentre si trovava all’altezza di via Pollinelle. Il lupo ha iniziato a ringhiare prima di morderla sulla mano e all’avambraccio.

Il sindaco Fornaciari ai cittadini ha detto, in riferimento al racconto della donna: “Ne è certissima e mi ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco. È sbucato questo lupo che dopo aver ringhiato e mostrato i denti ha cercato di attaccare il cane e la signora nell’atto di proteggerlo ha subito un morso sulla mano e sull’avambraccio. L’animale poi è scappato“. Un fatto analogo è accaduto ad Arezzo sul finire dello scorso anno.

La donna è stata sottoposta alla terapia antirabbica

Le condizioni della donna non paiono gravi. “Qualche punto di sutura e sono già in atto la terapia antitetanica e antirabbica – ha aggiunto il primo cittadino –. La signora mi dice che il lupo era da solo ma in passato ha visto anche gruppi di 3 o 4 esemplari nella solita zona“.

Il sindaco ha allertato la cittadinanza esortandoli a prestare attenzione, specialmente dopo quanto accaduto in Trentino: “Cerchiamo di prestare la massima attenzione e occhi aperti soprattutto quando portiamo in giro i nostri cani in zone molto isolate”.