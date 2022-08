La soldatessa che a Pordenone ha investito e ucciso Giovanni Zanier si avvale della facoltà di non rispondere. Da parte sua sono però arrivate le scuse.

La soldatessa che da domenica 21 agosto 2022 è protagonista di una terribile vicenda di cronaca, a Pordenone, ha deciso di non parlare con nessuno se non con i familiari del 15enne da lei travolto ed ucciso.

Pordenone, arrivano le scuse della soldatessa che ha investito e ucciso un 15enne

Le parole di Julia Bravo, questo il nome della 20enne responsabile dell’omicidio di Giovani Zanier, ha dichiarato: “Sono distrutta dal dispiacere, mi scuso con tutti per il dolore che ho causato“. Non ha aggiunto altro Julia, che si avvale della facoltà di non rispondere. Il suo arresto è stato convalidato e molto proabilmente il processo potrebbe tenersi negli Stati Uniti d’America (USA). Ad opporsi è la mamma di Giovanni che vuole che la 20enne sia processata in Italia.

La dinamica dell’incidente

L’omicidio stradale del giovane 15enne è avvenuto a Porcia, in provincia di Pordenone, a causa dello stato d’ebbrezza della 20enne. Il tasso alcolemico nel sangue di Julia Bravo era pari a 2,09 grammi per litro, 4 volte il limite consentito. L’orario in cui si è verificato lo schianto tra l’auto e il corpo della vittima è quello delle 2.30 circa.