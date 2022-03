Pordenone, incidente frontale tra auto e camion tra Vivaro e San Quirino: due vittime

In provincia di Pordenone, si è consumato un incidente frontale tra un’auto e un camion che ha causato la tragica morte di due persone.

Un drammatico incidente stradale frontale si è consumato in provincia di Pordenone nel momento in cui un’auto ha violentemente impattato contro un camion. L’incidente ha causato la morte di due persone.

Pordenone, incidente frontale tra auto e camion: due vittime

Nella giornata di lunedì 28 marzo, intorno alle ore 18:00, è stato segnalato un incidente frontale avvenuto quando un’auto e un camion hanno impattato l’una contro l’altro.

Il tragico evento si è verificato lungo la Strada Provinciale 53, a cavallo tra le località di Vivaro e San Quirino, in un tratto rettilineo situato in prossimità del ponte sul torrente Cellina, in provincia di Pordenone, nel Friuli-Venezia Giulia.

Lo scontro frontale tra i due mezzi ha causato la morte di due persone: si tratta, nello specifico, del guidatore e del passeggero che occupavano i posti anteriori dell’auto ossia una ragazza classe 1997 e un giovane uomo classe 1993.

Le due vittime sono morte sul colpo. In seguito allo schianto, è rimasto gravemente ferito anche il conducente del mezzo pesante che è stato soccorso e ricoverato d’urgenza in ospedale.

Intervento di soccorsi e forze dell’ordine

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il sinistro mortale avvenuto a Pordenone nella giornata di lunedì 28 marzo è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti i paramedici del 118, che hanno provveduto a prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nell’incidente, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I militari hanno chiuso al transito il tratto stradale interessato dall’incidente in entrambi i sensi di marcia e hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso al fine di determinare la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco, invece, si sono adoperati per sgomberare la sede stradale dai veicoli. A quanto si apprende, l’auto a bordo della quale si trovavano le vittime è totalmente andata distrutta.