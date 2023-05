Pordenone, scontro tra due auto all'incrocio: passeggeri feriti

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 8 Maggio, sulle strade di Pordenone. Due veicoli sono andati a collidere violentemente all’altezza di un incrocio: feriti i passeggeri di entrambe le macchine.

Incidente a Portenone: due auto si scontrano all’incrocio

Il sinistro è avvenuto in via Libertà a Pordenone attorno alle ore 7:30 di oggi. Due automobili si sono scontrate frontalmente all’altezza di un incrocio. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che il sinistro sia dipeso da una distrazione di uno dei conducenti, che non ha rispettato la precedenza.

L’intervento dei soccorsi e lo stato di salute delle persone coinvolte

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco, che si sono occupati insieme ai carabinieri di effettuare tutti i rilievi del caso,utili per distribuire le responsabilità dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 che hanno trasportato in ospedale i passeggeri delle automobili. Tutte le persone coinvolte hanno subito, fortunatamente, solo delle ferite lievi. La polizia municipale di Pordenone ha provveduto a regolare il traffico nelle vie adiacenti.