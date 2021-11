“Pornocrazia”, il “grido” di Vincenzo Incenzo

Roma, 5 nov. (askanews) – “Pornocrazia” è il nuovo brano di Vincenzo Incenzo (da oggi in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download) per Verba Manent/distribuzione Artist First. Il brano anticipa il nuovo album di inediti “Zoo”, in uscita prossimamente.

Il brano è accompagnato da un video realizzato con una sorprendente tecnica cartoon in tricromia dal video artist Luca Bizzi, che ha mescolato animazione 2D e 3D per creare atmosfere distopiche e crude.

“Pornocrazia” è prodotto da Jurij Ricotti (Eminem, Rita Ora, Ariana Grande, Morricone, Bocelli) e DLewis (uno dei più affermati dj della scena internazionale), e fonde un testo velenoso e ironico con la Elettronica Extrabeat di stampo europeo. In questo progetto sono state usate tecniche innovative di registrazione e mix ancora non presenti sul mercato dell audiorecording.