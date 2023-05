Morte 15 persone in Namibia per intossicazione alimentare, hanno consumato po...

In Namibia, 15 persone appartenenti tutte alla stessa famiglia sono morte: pare che tutte avessero mangiato del porridge contaminato.

Famiglia decimata dal consumo di porridge contaminato in Namibia: al momento, il drammatico bilancio delle vittime è di 15 persone morte mentre altre due sarebbero ricoverate in gravi condizioni. Per il Ministero della Salute, si tratterebbe di un caso di intossicazione alimentare.

Porridge contaminato, morte 15 persone in Namibia

Sono almeno 15 le persone morte in sole 72 ore in Namibia dopo aver mangiato del cibo contaminato. Le vittime, soprattutto bambini, provengono da una famiglia di 22 persone che risiede nel villaggio di Kayova, nella regione di Kavango, e tutte avevano disperatamente bisogno di alimentarsi.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato riferito che i membri della famiglia decimata avevano consumato del porridge tossico. Il pasto era stato preparato usando della farina di miglio perlato e sedimento fermentato pestato da una bevanda fatta in casa.

Le dichiarazioni dei media locali e del Ministero della Salute

Secondo quanto riferito dai media locali, oltre alle 15 vittime accertate, altre due persone sarebbero ricoverate in condizioni critiche.

In merito all’accaduto, l’emittente statale Nbc ha citato il Ministero della Salute che ha comunicato il consumo da parte della famiglia di porridge tossico. Il dicastero, quindi, ha deciso di inviare sul posto un gruppo di operatori per fornire l’adeguato supporto psico-sociale e una consulenza alla famiglia in lutto.

Pare, inoltre, che dei campioni del sospetto porridge contaminato siano stati inviati in Sudafrica al fine di effettuare tutte le verifiche necessarie e confermare l’ipotesi dell’intossicazione alimentare.