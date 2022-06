Porsche Taycan Sport Turismo, la full electric si fa in tre

Milano, 20 giu. (askanews) – Porsche amplia la gamma elettrica con la terza variante della Taycan, la Sport Turismo che combina le linee e la versatilità della Cross con la dinamica “on road” della berlina. Con la nuova full electric Porsche punta a intercettare una domanda in crescita: lo scorso anno le vendite di Taycan sono raddoppiate a 41mila unità, il 14% delle consegne globali del brand, superando l’iconica 911.

Il Ceo di Porsche Italia, Pietro Innocenti: “A livello Italia le vetture elettrificate hanno rappresentato oltre il 30% delle nostre vendite. Anche in questo caso siamo in perfetta sintonia con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 la neutralità carbonica e l’elettrificazione di oltre l’80% della nostra gamma”.

Rispetto alla berlina, la Sport Turismo è più spaziosa all’interno (9mm davanti, 44mm dietro) e ha un vano bagagli più capiente (1.200 litri a sedili ribaltati).

Fra le novità, l’infotainment di ultima generazione compatibile con Android e Apple, con ampio schermo per il passeggero e il remote park assist per gestire le manovre di parcheggio a distanza tramite smartphone. “Per il tetto in vetro panoramico arriva la funzione Light Control che permette di passare dall’opaco al trasparente anche con layout diversi con il tocco di un pulsante”.

La Sport Turismo si declina in 5 versioni con due opzioni di batteria (79,2 e 93,4 kWh). La versione base ha una potenza fino a 476 CV, mentre il top di gamma Turbo S arriva fino a 761 CV per uno 0-100 in 2,8 secondi (con launch control) e una velocità massima di 260 km/h. La versione con più autonomia è la 4S: fino a 498 km. Le batterie con architettura a 800 volt permettono ricariche rapide: fino a 100 km in 5 minuti. Per i consumi la casa indica una media di 20-25 kWh per 100 km, ma se si spinge salgono rapidamente.

Sui percorsi scelti in Sardegna per il media drive europeo con 22 Paesi, la nuova Taycan conferma tutte le qualità del progetto elettrico Porsche. La dinamica di guida è eccezionale grazie a una distribuzione ottimale dei pesi, sospensione adattive (optional) e controlli di trazione e di assetto efficienti e capaci di adattarsi agli stili di guida. Lo sterzo è diretto, l’inserimento in curva è preciso anche nello stretto: la Taycan è incollata a terra e si muove con agilità, nonostante le 2,3 tonnellate di peso delle versioni integrali. L’impianto frenante è potente e sopporta bene le sollecitazioni. La potenza gestita con un cambio a due rapporti è abbondante e subito disponibile, amplificata dal sound sportivo digitale. La Taycan Sport Turismo presentata lo scorso marzo è già ordinabile ma i tempi di consegna dipendono dalla disponibilità del prodotto. Prezzi a partire da 91mila euro.