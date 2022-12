Porta a Porta sostituisce I Soliti Ignoti: i motivi

Bruno Vespa ha annunciato che ospiterà al salotto tv di Porta a Porta la prima intervista del presidente Giorgia Meloni.

Lo speciale andrà in onda al posto de I Soliti Ignoti, programma condotto da Amadeus.

Bruno Vespa: Meloni a Porta a Porta

Giorgia Meloni sarà ospite di Porta a Porta per la sua prima intervista televisiva dopo la nomina a presidente del consiglio. La notizia è stata confermata dallo stesso conduttore del programma, Bruno Vespa, che lo ha annunciato nel corso dello speciale Telethon dei Soliti Ignoti e, a quanto pare, sarà proprio il programma condotto da Amadeus a dover lasciare spazio all’intervista della premier.

“Lo abbiamo fatto già nel 2011 con Mario Monti e lo ripeteremo quest’anno con Giorgia Meloni, mercoledì 21 dicembre”, ha fatto sapere Bruno Vespa in previsione dell’intervista tv.

L’intervista dovrebbe avere inizio alle 20.40 e sarà seguita, in seconda serata, da uno speciale”dedicato ai partiti dell’opposizione”.

Non è dato sapere se e quando la puntata dei Soliti Ignoti prevista per il 21 dicembre andrà in onda e intanto in molti, sui social, sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli sull’intervista che la Meloni rilascerà a Porta a Porta.

In passato anche Mario Monti rilasciò la sua prima intervista da premier al salotto tv di Bruno Vespa, mentre Conte, Gentiloni e Mario Draghi rilasciarono la loro prima intervista al TG1.

Enrico Letta fu ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa.