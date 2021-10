Porta il cane a fare un’ultima passeggiata prima dell’ultimo saluto: la storia di Jesus e Mace

A Mace è stato diagnosticato un cancro in stadio avanzato, così il suo padrone ha deciso di regalargli un'ultima passeggiata insieme.

Una storia toccante quella che viene dal Messico, dove nel settembre di un anno fa il proprietario di un cane ha deciso di regalargli un’ultima passeggiata insieme. Al suo amico a quattro zampe, infatti, era stato diagnosticato un tumore in stadio avanzato e non gli restava molto da vivere.

Così ha deciso di trascorrere insieme gli ultimi momenti possibili.

Proprietario regala al suo cane un’ultima passeggiata

Jesus Villelas Rivera ha voluto regalare gli ultimi momenti di felicità al suo cagnolino, prima che la malattia lo strappasse per sempre dal suo affetto.

Mace, il suo boxer, era gravemente malato. Un cancro in stadio avanzato non gli ha permesso di sopravviere, ma Jesus ha deciso di regalargli il momento che il suo fedele amico amava tanto: un bel viaggio in macchina, apparentemente semplice ma molto amato da Mace.

Proprietario regala al suo cane un’ultima passeggiata: il ricordo

Mace, in quegli ultimi momenti, era salito sul retro dell’auto del suo padrone, godendosi la passeggiata.

Prima di spegnersi Mace ha sicuramente goduto dell’amore di Jesus, non sentendosi mai solo, neppure in quegli ultimi momenti trascorsi in viaggio, poco prima di morire.

Proprietario regala al suo cane un’ultima passeggiata: le sue parole

La perdita di Mace ha causato un enorme dolore a Jesus, che conserva nel cuore momenti speciali condivisi l’uno con l’altro e lo ricorda con affetto.

“Era un rapporto meraviglioso”, ha commentato.