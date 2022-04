Portaerei nucleare americana: tre soldati morti in pochi giorni, è mistero

Il 9 aprile il primo cadavere, e altri due a distanza di pochi giorni: il mistero aleggia intorno a una nave portaerei nucleare americana.

Le autorità statunitensi stanno indagando sulla morte di tre marinai trovati senza vita a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, tutti a bordo della portaerei nucleare americana “George Washington”.

L’indagine è in mano alla Naval Criminal Investigative Service, che sta mantenendo il massimo riserbo sull’accaduto, così come per l’identità delle vittime.

Tutto è iniziato il 9 aprile scorso, quando uno dei militari a bordo è stato rinvenuto senza vita. Il giorno dopo è toccato a un suo collega, e infine venerdì scorso, 15 aprile, a un terzo marinaio. Tre decessi in meno di una settimana che hanno fatto scattare molti dubbi, tanto che la stessa Marina militare americana ha deciso di portare a bordo della nave una squadra psichiatrica speciale di intervento rapido per fornire supporto.

Le parole del comandante della Marina statunitense

Il comandante Reann Mommsen, portavoce della Marina statunitense, ha spiegato che l’ultimo marinaio morto è stato rivenuto privo di sensi a bordo della portaerei, ma che i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Nessuna notizia invece è stata fornita sul luogo del ritrovamento degli altri due marinai della Uss George Washington, deceduti nei giorni pecedenti.