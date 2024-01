Porti: Di Majo e Macii, no addebito contabile caso Civitavecchia

Porti: Di Majo e Macii, no addebito contabile caso Civitavecchia

Roma, 17 gen. (askanews) – “Con non poca soddisfazione prendiamo atto che la Corte entrando nel merito della vicenda e superando anche la questione riguardante l’intervenuta prescrizione, ha affermato l’assoluta legittimità del comportamento del mio assistito che è stato sempre improntato alla totale trasparenza e volto alla più ampia tutela degli interessi pubblici ed in particolare dell’Autorità Portuale”. Cosi ha commentato Giuseppe Lepore, avvocato di Di Majo, la chiusura senza addebiti anche per gli ultimi due imputati, l’ex presidente Francesco Maria Di Majo e l’ex segretario generale Roberta Macii, del caso degli assegni ad personam riconosciuti a partire dal 2007 ad alcuni dipendenti dell’Autorità portuale (oggi di Sistema Portuale) di Civitavecchia, sollevato quasi un anno fa dalla Procura della Corte dei Conti.