Porti, Maggio (Art1): "Bene nuovo porto, ora bacino di carenaggio"

Palermo, 4 mag. (Adnkronos) – "La riqualificazione della stazione marittima del porto di Palermo è un’opera importantissima per il rilancio della nostra città nel sistema dei trasporti marittimi. Il presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti sta dimostrando che, quando si vuole e c’è l’impegno di tutti, i risultati si possono ottenere".

Così Mariella Maggio, segretaria della federazione palermitana di ArticoloUno.

"Resta aperto – prosegue – il problema del rilancio dei cantieri navali. Il governo deve impiegare le risorse, già stanziate ma inopinatamente bloccate in un secondo momento, per il nuovo bacino di carenaggio, che rappresenterebbe un volano per l’economia di Palermo e non solo. Dobbiamo però constatare che l’interrogazione presentata un mese fa da Maria Flavia Timbro, parlamentare di Art1, non ha ancora avuto risposta.

Insisteremo fino a quando il governo nazionale non libererà le risorse promesse".