Porti: Misiani (Pd), 'idea Tajani di privatizzarli assurda e inaccettabile'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) - “L’idea del vicepremier Tajani di privatizzare i porti per fare cassa è assurda e inaccettabile. Che la destra sia disperatamente a caccia di risorse per la legge di bilancio lo si era abbondantemente capito. Ma se il governo Meloni pensa di svendere il...

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “L’idea del vicepremier Tajani di privatizzare i porti per fare cassa è assurda e inaccettabile. Che la destra sia disperatamente a caccia di risorse per la legge di bilancio lo si era abbondantemente capito. Ma se il governo Meloni pensa di svendere il demanio marittimo e cancellare il regolatore pubblico (i terminal sono affidati in concessione a privati) per uscire dai guai economici in cui ha cacciato l’Italia, si sbaglia di grosso e troverà la totale contrarietà del Pd”. Così su Twitter il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.