Porti, Musolino (Adsp): "A fine anno verso oltre 1 mln di tonnellate merci movimentate"

Roma, 30 nov.

(Adnkronos) – Si è tenuta ieri la seduta del Comitato di Gestione dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale presieduta da Pino Musolino. Oltre al Presidente dell’AdSP e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato dal Comune di Civitavecchia, Arch. Emiliano Scotti, il Direttore Marittimo del Lazio C.A. Filippo Marini e il comandante della Capitaneria di Porto di Roma C.V.

Giuseppe Strano. Tra gli atti approvati dal Comitato, tutti all'unanimità, la VI nota di variazione al bilancio di previsione 2022.

E' stata accertata l'entrata di 1.845.000 euro dal fondo perequativo del Mims, che saranno destinati a manutenzioni straordinarie delle infrastrutture portuali. Inoltre, come già annunciato, sono stati prelevati 395.000 euro dall'avanzo di amministrazione per far fronte al pagamento complessivo dei primi 7.888.000 euro a Total Erg, relativi al contenzioso sulla sovrattassa dichiarata illegittima con sentenza definitiva.

"Come già detto in più circostanze – commenta il presidente Musolino – continuiamo a pagare il conto della mole di contenziosi da cui era gravato l'ente al momento in cui si è insediata questa Amministrazione. La buona notizia è che la variazione di bilancio per far fronte alla prima tranche di quanto dovuto a Total Erg in parte è stata possibile grazie al consolidamento delle maggiori entrate previste in virtù della ripresa dei traffici, con particolare riferimento anche a quelli delle autostrade del mare.

La previsione per fine anno è di un aumento complessivo delle merci movimentate di oltre un milione di tonnellate". Il Comitato di Gestione ha inoltre approvato altre delibere tra cui il piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti a bordo delle navi scalanti il porto di Civitavecchia, l'aggiornamento del regolamento per la determinazione dei canoni demaniali, il regolamento per la disciplina del patrimonio immobiliare dell'AdSP.