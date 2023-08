Porti: Rixi (Lega), 'sintonia con Meloni, chi cerca polemiche si rassegni'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Piena sintonia con Giorgia Meloni anche sul tema dei porti, come confermato dalla premier in un’intervista. Il tema della privatizzazione dei porti non è all’ordine del giorno è non crediamo sia tema da campagna elettorale. Chi cerca polemi...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Piena sintonia con Giorgia Meloni anche sul tema dei porti, come confermato dalla premier in un’intervista. Il tema della privatizzazione dei porti non è all’ordine del giorno è non crediamo sia tema da campagna elettorale. Chi cerca polemiche si rassegni: questo governo realizzerà tutto il programma premiato dagli elettori e durerà cinque anni". Lo dice in una nota il deputato della Lega e vice ministro al Mit, Edoardo Rixi.