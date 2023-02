Porti, Serra (Assonat): "Bene Santanchè per avvio confronto su portualità turistica"

Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio il Ministro Santanchè per aver voluto avviare un confronto sui temi della portualità turistica italiana, che necessitano di azioni mirate e puntuali di sostegno, tutela e promozione". Ad affermarlo in una nota è il presidente di As...

Roma, 9 feb.

(Adnkronos) – "Ringrazio il Ministro Santanchè per aver voluto avviare un confronto sui temi della portualità turistica italiana, che necessitano di azioni mirate e puntuali di sostegno, tutela e promozione". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Assonat-Confcommercio, Luciano Serra dopo l'incontro di ieri a Roma, presso la sede del ministero, con il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Un incontro, sottolinea Assonat, che è stato un importante momento di approfondimento relativamente alle tematiche più attuali riguardanti i porti turistici, ma anche al possibile sviluppo di azioni programmatiche condivise a supporto del settore.

In primis, rileva Serra, "il ministro ci ha confermato l'impegno per sostenere le nostre strutture al fine di avere una banda di connessione, fornita dagli operatori del servizio internet, che riesca a garantire prestazioni eccellenti ed omogenee per tutti i nostri clienti, elevando quindi la qualità dei servizi offerti. Durante l’incontro insieme all’Avv. Marco Machetta, abbiamo avuto anche l’opportunità di ribadire, sostenendo la nostra tesi con fondati elementi di profilo giuridico, che i porti, gli approdi e i punti di ormeggio ex Dpr 509/97 quali strutture dedicate alla nautica da diporto non rientrano nel campo di applicazione della direttiva europea cosiddetta Bolkestein".

"Abbiamo anche evidenziato le criticità giuridiche e tecniche che sono contenute nel provvedimento che ha fissato l'aumento delle concessioni per l'anno 2023 del 25%, motivando l’inesattezza della quota di incremento applicato e preannunciando le iniziative di contrasto che Assonat intende assumere a tutela degli associati. Ho, infine, sottolineato – aggiunge Serra- la necessità che il Ministero determini in modo completo l'elenco di tutte le imprese che fanno parte del comparto turistico, onde evitare tutte le criticità derivanti dall’utilizzazione dei codici Ateco.

Un’azione essenziale per garantire ai porti turistici una riconoscibilità formale e sostanziale quale settore strategico per lo sviluppo economico del nostro Paese".