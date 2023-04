Home > Askanews > Porti turistici, Petrucci (FdI): vicini ad istanze aziende Porti turistici, Petrucci (FdI): vicini ad istanze aziende

Roma, 17 apr. (askanews) – “Mi farò portavoce delle istanze emerse in questa occasione, delle esigenze che le piccole, medie e grandi imprese hanno sentito il bisogno di far presente al Governo e al Parlamento. Conosco queste realtà, so bene cosa stanno affrontando e che dovranno affrontare in questo particolare momento, che riguarda la transizione ecologica, il green e tutte le innovazioni che dovranno essere portate nei porti affinchè diventino veramente una delle più grandi realtà della nostra nazione”. Lo ha evidenziato la senatrice Simona Petrucci (FdI) in occasione del dibattito promosso da Assonat-Confcommercio presso la sede di Confitarma dal titolo “Port in Italy: un piano strategico per la portualità turistica”.

