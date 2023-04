Porti turistici, Tomas (CP): legame forte Capitanerie di Porto

Roma, 17 apr. (askanews) – “La portualità turistica fa parte a pieno titolo dell’economia del mare e proprio per questo motivo il legame forte delle

Capitanerie di Porto a tutte le realtà, agli utenti e quindi anche alla portalità turistica legittima la nostra presenza a questo evento. L’augurio è che possiamo contribuire anche grazie alla nostra profonda conoscenza del territorio, alla stesura di quelle che poi saranno le strategie dettate dal piano, assumendo un ruolo significativo”.

Lo ha affermato il Comandante Francesco Tomas, Capo Reparto Ambiente Corpo delle Capitanerie di Porto in occasione del dibattito promosso da Assonat-Confcommercio presso la sede di Confitarma dal titolo “Port in Italy: un piano strategico per la portualità turistica”.