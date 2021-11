A Portici, un uomo ha perso il telefono che conservava le ultime foto del figlio morto a 21 anni e ha lanciato un disperato appello su Facebook.

A Napoli, un uomo ha perso il cellulare sul quale conservava le foto del figlio, tragicamente scomparso a soli 21 anni, lanciando un disperato appello sul suo account Facebook.

Portici, perde il telefono con le ultime foto del figlio morto a 21 anni: il dramma di Francesco Nocerino

Nella giornata di lunedì 15 novembre, Francesco Nocerino ha segnalato sui suoi canali social di aver smarrito il proprio telefono cellulare, scrivendo un disperato appello nella speranza di ritrovarlo.

A questo proposito, infatti, l’uomo originario di Portici, comune situato in provincia di Napoli, ha spiegato che sul dispositivo elettronico erano memorizzati audio e fotografie del figlio, Angelo Nocerino, deceduto all’inizio del 2021 all’età di 21 anni.

Quegli audio e quelle foto, quindi, rappresentano gli ultimi ricordi che legano il padre agli ultimi giorni di vita del figlio prematuramente scomparso.

Dopo essersi reso conto di aver perso il cellulare e averlo cercato ripercorrendo tutte le strade percorse nell’arco della giornata, Francesco Nocerino ha scritto su Facebook il seguente avviso: “Buongiorno. Poco fa ho perso il telefono, mi è caduto dalla tasca… Ho percorso corso Garibaldi e via Gianturco fino a via Marittima: me ne sono subito accorto ma non l’ho trovato… Ha squillato perché subito ho chiamato, ma lo hanno staccato – e ha aggiunto –.

Vi prego, per chi lo avesse trovato… quel telefono è importante per me. Ci sono le foto e gli audio di mio figlio Angelo. Vi prego. È l’unica cosa che mi è rimasta. Il telefono non vale niente. Chi lo avesse trovato mi può contattare sul 3383251904. Vi prego”.

Angelo Nocerino è deceduto all’età di 21 anni nel pomeriggio del 27 aprile 2021, strappato brutalmente alla vita a causa di un infarto.

La drammatica scomparsa del giovane, iscritto alla Facoltà di Economia al Suor Orsola Benincasa di Napoli, era stata annunciata dal rettore dell’Università partenopea, Lucio d’Alessandro, che aveva dichiarato: “È con immenso dolore che l’Ateneo Suor Orsola Benincasa partecipa con la comunità universitaria e la cittadinanza alla scomparsa del giovanissimo studente Angelo venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e alla stima di docenti e colleghi con i quali frequentava i corsi del primo anno di Economia Aziendale”.