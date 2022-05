Portiere d’albergo ucciso ad Alessandria: un uomo in caserma per approfondimenti

Il portiere di un albergo di Alessandria è stato ucciso nella notte: i Carabinieri indagano sull'accaduto e stanno già interrogando un uomo.

Tragedia ad Alessandria, dove nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 maggio 2022 il portiere d’albergo di un hotel a quattro stelle è stato ucciso. I Carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, avrebbero già portato in caserma un uomo per approfondimenti.

Portiere d’albergo ucciso ad Alessandria

I fatti si sono verificati al Londra Hotel, una struttura a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Secondo quanto ricostruito, un passante ha notato il corpo dell’uomo riverso in una pozza di sangue davanti alla reception attraverso la vetrata. Ha quindi lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che, giunte sul posto intorno all’1:30, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Stando ai primi accertamenti, potrebbe trattarsi di una rapina finita male. Secondo gli investigatori, il portiere stato ucciso con un corpo contundente al culmine di una violenta aggressione. Maggiori dettagli potranno essere chiariti dall’autopsia che potrebbe disporre la magistratura.

Un uomo in caserma per approfondimenti

Intanto i Carabinieri hanno confermato che un uomo è già stato accompagnato in caserma per gli approfondimenti del caso. Non si sa al momento chi sia né che legami potrebbe avere con l’omicidio.