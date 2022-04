Portimao, maxi caduta nella gara di Moto2: dieci i piloti coinvolti

Nella gara di Moto2 di Portimao, vinta da Roberts, la pioggia è stata tra i protagonisti, causando la caduta di dieci piloti al nono giro.

Anche la pioggia è stata tra i protagostisti della gara di Moto2 di Portimao, in Portogallo, di domenica 24 aprile 2022. Dieci sono infatti i piloti che, a causa della pista bagnata, hanno dovuto abbandonare la corsa al nono giro per una caduta di gruppo.

Dieci i piloti di Moto2 caduti a Portimao

Canet, Beaubier, Ogura, Chantra, Arbolino, Lowes, Arenas, Corsi, Van Den Goorbergh e Acosta sono i piloti usciti di scena uno dopo l’altro per colpa di una pozzanghera creatasi su una curva.

Molti di loro sono rimbalzati prima sulla pista e poi fuori dopo aver perso il controllo del proprio mezzo. Paura in particolare per Corsi, la cui moto è andata a fuoco.

Nessuna conseguenza grave

Gli addetti ai lavori sono immediatamente accorsi sul luogo dell’incidente per spegnere le fiamme insieme allo staff sanitario, che ha aiutato i piloti a rialzarsi.

I corridori sono stati riaccompagnati ai rispettivi box dopo qualche minuto. Molti di loro hanno dovuto recarsi al centro dedicato alle cure mediche, ma nessuno di loro ha fortunatamente avuto gravi conseguenze. Non è però da escludere che altri esami più approfonditi saranno effettuati a qualcuno per verificare che non ci sia alcune frattura nascosta.

Roberts primo classificato

Alla fine a vincere è stato Roberts, che ha preceduto i pochi altri superstiti Vietti, Navarro, Schrotter, Gonzalez, Alcoba, Aldeguer, Bendsneyder, Baltus e Rodrigo.

