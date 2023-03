Un maxi tamponamento si è verificato vicino a Portland, nel Michigan, sulla I-96, a causa delle condizioni atmosferiche. Sono rimasti coinvolti dai 50 ai 100 veicoli.

Portland, maxi tamponamento: coinvolti dai 50 ai 100 veicoli

Un maxi tamponamento si è verificato vicino a Portland, nel Michigan, sulla I-96. Secondo i rapporti della polizia, l’incidente è avvenuto a causa delle pericolose condizioni atmosferiche e ha coinvolto dai 50 ai 100 veicoli. Al momento non si conosce il numero esatto dei feriti. I funzionari hanno preso la misura precauzionale di chiudere l’area interessata. Jenny Campbell, che è rimasta coinvolta nel tamponamento, ha dichiarato che il marito stava guidando e improvvisamente non riuscivano a vedere più nulla, quando si è verificato l’incidente. “Abbiamo colpito l’avantreno, tipo, quando ci siamo schiantati. Poi abbiamo avuto un’auto che si è schiantata a sinistra e l’auto è finita per venire a destra, e poi è stata anche tamponata” ha dichiarato la donna. Gli agenti sono intervenuti per cercare di capire le conseguenze di questo brutto incidente.

Le conseguenze dell’incidente

La polizia ha poi consentito ai veicoli non coinvolti nell’incidente di uscire dall’autostrada per liberare la strada e lasciare modo agli agenti di aiutare le persone. Un centro di riscaldamento e ricongiungimento familiare è stato allestito alla Portland Church of Nazarene per le persone coinvolte nel tamponamento. Gli autobus hanno aiutato a trasportare le persone in chiesa. “Sono così grata per questa comunità e, ad esempio, mi fa sentire davvero bene che le persone possano unirsi e aiutare una situazione così tragica” ha dichiarato la testimone. “Quando la scena dell’incidente è così grande, dobbiamo tenere conto di tutti i veicoli, tutti gli occupanti e assicurarci di avere la sequenza degli eventi corretta” ha spiegato il tenente Jack Pieters, dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ionia. “Siamo estremamente fortunati che non ci siano state vittime” ha aggiunto il tenente.

Qui sotto il video del sinistro.