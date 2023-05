Porto Rubino il festival dei mari è pronto a spiegare le sue vele

Milano, 16 mag. (askanews) – Porto Rubino compie cinque anni e la nuova edizione del festival dei mari, nato dalla mente del cantautore pugliese Renzo Rubino è pronta a spiegare le sue vele e navigare verso l’estate 2023: tante le novità per la quinta edizione dal 30 giugno al 9 luglio. Nel cast tanti grandi nomi come Niccolò Fabi, Levante, Mahmood, Emma Marrone, Francesca Michielin, Piero Pelù, Dardust e Madame.

“Le novità sono diverse, c’è l’aggiunta di nuove date, sono aumentati i concerti e ci sono nuovi posti, suoneremo a Giovinazzo dove non eravamo mai stati e Brindisi che diventa meta estiva di Porto Rubino”.

Cinque emozionanti appuntamenti all’insegna della musica, ma con una grande attenzione alla tutela dei mari.

“C’è una grande attenzione rispetto ai temi che sono legati alla salvaguardia marina, con grandi collaborazioni con Sea Shepherd e Worldrise. Non utilizziamo plastiche all’interno delle zone concerto e non facciamo neanche un manifesto di carta, cerchiamo di fare del nostro meglio affinchè il festival sia super sostenibile”.

Musica sul mare, incorniciata da suggestivi scorci pugliesi, per lo speciale palco di Porto Rubino. Tra i membri dell’equipaggio anche Chiara Galiazzo, la speciale “inviata di bordo” di questa manifestazione unica nel suo genere e che sta diventando un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati non solo pugliesi.