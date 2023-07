Porto Rubino, un successo tra mare, musica e terra di Puglia

Campomarino di Maruggio, 10 lug. (askanews) – La magia di “Porto Rubino” ha fatto di nuovo centro. Si è chiusa la quinta edizione del festival dei mari e della musica nato dalla mente del cantautore Renzo Rubino. Grande successo di pubblico in tutte le date nei diversi porti della Puglia: dagli appuntamenti gratuiti delle nuove location di Brindisi e Giovinazzo ed i sold out delle date di Monopoli e Tricase, anche la data di Campomarino di Maruggio ha registrato il tutto esaurito con uno show memorabile. In una location illuminata dal sole del tramonto, con un palco incorniciato dagli scogli della Tonnara, il pubblico è stato conquistato dalle esibizioni di Dardust, Dente, Chiara Galiazzo, Emma e Francesca Michielin, queste ultime protagoniste di un iconico momento live con il duetto Baby One More Time diventato celebre in occasione della loro performance sul palco di Sanremo 2022. Le immagini più belle dell’ultima serata.

La quinta edizione di “Porto Rubino” ha visto alternarsi sul palco tra terra e mare anche: Eugenio Cesaro, Mahmood e Omar Pedrini a Brindisi, Madame, Emma Nolde, Santi Francesi e Alan Sorrenti a Giovinazzo, Bianco, Giovanni Caccamo, Diodato e Niccolò Fabi, e poi Carlo Amleto, Delicatoni, Levante, Nada e Raf.

Renzo Rubino, invece, prosegue inarrestabile il suo viaggio in musica lungo tutta l’estate ed oltre: già protagonista ieri sera di uno sfrenato set con La Sbanda, complesso musicale formato da musicisti appartenenti alla tradizione bandistica pugliese, la serata è stata l’occasione per dare un assaggio in anteprima del suo prossimo progetto musicale: un nuovo sorprendente disco che vedrà la luce il prossimo anno, registrato proprio con il prezioso supporto della banda a donare ai nuovi brani una veste popolare e felliniana, e che verrà anticipato da un singolo già disponibile da settembre.