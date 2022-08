Porto San Giorgio, esplodono fuochi d’artificio in spiaggia

Momenti di paura nella zona marittima di Porto San Giorgio dove ad un certo punto e per cause da definire esplodono i fuochi d’artificio in spiaggia

Un Ferragosto infuocato e decisamente molto più pirotecnico del previsto a Porto San Giorgio, dove esplodono i fuochi d’artificio in spiaggia e si sviluppa un incendio che ha fatto temere il peggio ma i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme che avevano attecchito nel settore adiacente al porto della cittadina.

L’esplosione del materiale pirotecnico è avvenuta intorno alle 23.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della locale stazione.

Esplodono fuochi d’artificio in spiaggia

Secondo quanto riportato dai media, Leggo in primis, le fiamme sono divampate nella zona del porto. Proprio lì, in quel quadrante, era stato dato avvio ai fuochi che erano originariamente previsti per la mezzanotte. Ma che cosa sarebbe successo? Che del materiale pirotecnico non ancora attivato avrebbe preso fuoco per cause ancora da definire, il che ha messo comprensibilmente e sia pur per poco tempo in apprensione i numerosi cittadini e turisti che si stavano godendo lo spettacolo notturno.

Apprensione solo momentanea dei presenti

A dire il vero l’intervento immediato ed efficace dei Vigili del Fuoco locali ha fatto scemare quell’apprensione in pochi minuti e la tradizionale chiusura della locale Festa del Mare ha potuto godere del prosieguo e della chiosa che il clima vacanziero e spensierato richiedeva.