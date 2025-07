Portofino vieta l'accattonaggio: la scelta che sconvolge

Non crederai mai a cosa ha deciso il Comune di Portofino per proteggere la sua immagine turistica!

Immagina di trovarti nel cuore di Portofino, un angolo d’Italia famoso per il suo lusso e la sua bellezza mozzafiato. Ebbene, non crederai mai a quello che è successo: il Comune ha deciso di vietare l’accattonaggio, anche quello non molesto, in tutto il centro. Questa misura, in vigore dal 14 luglio al 30 settembre, è stata adottata per salvaguardare l’immagine turistica di questo celebre borgo, frequentato da visitatori da ogni parte del mondo.

Scopriamo insieme i dettagli di questa ordinanza che ha già sollevato un gran dibattito!

Le nuove regole di Portofino

Il sindaco Matteo Viacava ha preso una posizione chiara: l’accattonaggio è ora considerato un reato punibile. Ma non si tratta solo di una questione di decoro; è una strategia per mantenere intatta la vocazione turistica del paese. L’ordinanza vieta non solo l’accattonaggio molesto, ma anche quello che non crea disturbo. Questo significa che i mendicanti non potranno più trovarsi in luoghi chiave come la piazzetta, i parcheggi pubblici, vicino alle chiese e sul molo Umberto I. È un tentativo deciso di mantenere un ambiente che attiri turisti facoltosi e di preservare l’immagine di Portofino come meta di lusso.

Ma non è tutto! L’ordinanza si estende anche a comportamenti considerati poco appropriati. È vietato bivaccare, sdraiarsi per terra, sedersi su panchine o muretti, e persino bere alcolici in luoghi pubblici. Inoltre, ci sono restrizioni su come ci si può vestire: niente torso nudo, costume da bagno o piedi scalzi nelle aree pubbliche. Le regole sono severe, e i trasgressori rischiano multe che vanno da 25 a 500 euro. Ma cosa ha spinto questa decisione così radicale? È un tema che merita davvero di essere approfondito.

La vocazione turistica di Portofino

Portofino è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza e il suo fascino esclusivo. Ogni anno, il piccolo villaggio accoglie migliaia di turisti desiderosi di esplorare le sue meraviglie. L’amministrazione comunale ha dichiarato che le dinamiche sociali e culturali del luogo richiedono un’attenzione particolare. L’ordinanza, come riportato nel documento ufficiale, è stata pensata per tutelare l’unicità di Portofino, un territorio apprezzato per la sua vocazione turistica, commerciale e residenziale.

Questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato, c’è chi applaude l’iniziativa per mantenere il decoro e l’immagine del borgo, dall’altro, chi critica la misura come poco empatica nei confronti dei più bisognosi. In un periodo in cui le disuguaglianze sociali sono sempre più evidenti, molti si chiedono se sia giusto escludere i mendicanti da un luogo così esclusivo. La questione è complessa e invita a una riflessione profonda sulle politiche sociali e sul turismo sostenibile.

Impatto e reazioni della comunità

I residenti di Portofino e i commercianti hanno accolto la notizia in modi diversi. Alcuni ritengono che le nuove regole porteranno a un ripristino della serenità e della bellezza del luogo, mentre altri temono che potrebbero danneggiare l’immagine del paese come meta accogliente. Il dibattito è acceso: è giusto sacrificare la solidarietà per tutelare l’immagine turistica di un luogo? E quali conseguenze avrà questa ordinanza sulla comunità locale e sui turisti?

Concludendo, Portofino ha deciso di prendere in mano la propria immagine e il proprio futuro turistico. Resta da vedere se questa strategia porterà i risultati sperati o se, al contrario, aprirà un dibattito più ampio su come le comunità possono affrontare le sfide sociali senza compromettere la loro essenza. E tu, cosa ne pensi? È giusto vietare l’accattonaggio per preservare l’immagine di un luogo così iconico? Faccelo sapere nei commenti!