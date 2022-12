Portogallo: parlamento dovrebbe approvare legge su eutanasia

Lisbona, 9 dic. (Adnkronos) - Oggi il parlamento portoghese dovrebbe approvare la legislazione che consentirà il suicidio medicalmente assistito in determinate circostanze. La decisione, secondo i legislatori, sarà possibile soltanto per i maggiorenni, se il loro desiderio è &qu...

Lisbona, 9 dic.

(Adnkronos) – Oggi il parlamento portoghese dovrebbe approvare la legislazione che consentirà il suicidio medicalmente assistito in determinate circostanze. La decisione, secondo i legislatori, sarà possibile soltanto per i maggiorenni, se il loro desiderio è "attuale e reiterato, serio, libero e informato". La persona deve trovarsi "in una situazione di sofferenza di grande intensità, con lesione definitiva di estrema gravità o malattia grave e inguaribile".

La versione finale della proposta di legge è stata approvata mercoledì, dopo una settimana intensa che ha visto i procedimenti ritardati dopo che il politico socialista che ha scritto il disegno di legge ha aggiunto modifiche poche ore prima del voto.

I sondaggi di opinione indicano che circa la metà degli elettori in Portogallo, Paese a stragrande maggioranza cattolica, è favorevole al suicidio assistito, a cui la Chiesa si oppone fermamente.