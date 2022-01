Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Bravo al mio amico ed ex collega Antonio Costa, in Portogallo. Proprio una vittoria coi fiocchi per questo bravo uomo delle istituzioni con il quale ho lavorato da premier ma che incontrai anche da sindaco. Hanno vinto i socialisti portoghesi, certo.

Ma soprattutto ha vinto Costa, che è uno bravo, bravo, bravo. I leader servono, eccome se servono". Così Matteo Renzi nella enews.