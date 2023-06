Portugal Telecom: il risarcimento delle perdite è possibile

Roma, 21 giu. (askanews) – Portugal Telecom, oggi Altice Portugal, è il più grande gruppo di telecomunicazioni del Portogallo. Negli anni Portugal Telecom ha emesso prestiti obbligazionari per un ammontare economico particolarmente elevato, ma a causa della crisi finanziaria che ha colpito la società, gli obbligazionisti non sono riusciti ad ottenere il risarcimento dei bond.

È qui che entra in gioco Martingale Risk, che aiuta tutti i possessori di obbligazioni Portugal Telecom ad ottenere il giusto risarcimento. Cosa può fare, dunque, un obbligazionista Portugal Telecom per ottenere il risarcimento per le perdite subite? Lo spiega Antonio Fòndaco Consultant Corporate Solutions Team di Martingale Risk:

“La crisi Portugal Telecom ha inizio nel 2013, quando la società al fine di perseguire un piano di espansione internazionale ha optato per una fusione con Oi Brasil. La società brasiliana, controllante e garante per le obbligazioni emesse da Portugal Telecom ha però in quell’anno affrontato una forte crisi finanziaria. Per questo l’emittente non è riuscita a rispettare gli impegni finanziari, per cui gli investitori oltre a non ottenere le cedule derivanti dall’investimento hanno perso l’80% del capitale investito. Noi ci offriamo di seguire gli investitori Portugal Telecom in un’azione risarcitoria”.

Un aiuto concreto offerto da una società leader nel settore come Martingale Risk.