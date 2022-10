Novità in arrivo per i tabaccai. Saranno esentati dall'obbligo di pos su sigarette e valori bollati. La norma in vigore dal 30 giugno era "un controse

Novità in arrivo per i tabaccai, che saranno esentati dall’obbligo di pos per sigarette e valori bollati. La decisione è stata presa all’evento del T2000, che si è svolto a Catania. In questa serie di incontri del Salone dei Prodotti e dei Servizi per la Tabaccheria l’annuncio è stato dato dal direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Pos, tabaccai esentati dall’obbligo su sigarette e valori bollati

Marcello Minnea, direttore della già citata Agenzia ha annunciato che dopo lunghe consultazioni si è arrivati ad una decisione definitiva: l’esenzione dal pos per sigarette e valori bollati. La ratio di questa scelta è data dal fatto che questi beni di consumo sono già tassati essendo Monopolio di Stato. Il presidente della Federazione nazionale tabaccai Mario Antonelli ha commentato soddisfatto questa decisione.

Le critiche dei tabaccai all’obbligo di pos

I tabaccai hanno sempre criticato quest’obbligo in vigore dal 30 giugno 2022 in quanto erano estremamente penalizzati dal costo delle commissioni delle transazioni tramite pos per le sigarette e i valori bollati, già tassati dallo Stato. Come aveva dichiarato Antonelli: “La bassa marginalità di questi prodotti e servizi mal si concilia con i costi dei transazione della moneta elettronica“. Se poi si rifituava il pagamento tramite pos, si andava incontro ad una sanzione di 30 euro più il 4% della transazione.