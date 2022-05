Poseidon, cos'è il drone sottomarino russo che potrebbe essere usato come arma da Vladimir Putin. Può provocare uno tsunami e non ha bisogno di pilota

Poseidon, cos’è il drone sottomarino russo che può causare uno tsunami. Vladimir Putin lo potrebbe utilizzare come arma nella guerra in Ucraina, si tratta di un veicolo subacqueo nucleare e senza pilota.

Poseidon, cos’è il drone sottomarino russo

Il Poseidon può causare uno tsunami in grado di distruggere intere città costiere.

Si tratta di un siluro drone, quindi autonomo, intercontinentale e a propulsione nucleare. In principio si chiamava Status-6 ed era equipaggiato di una testata nucleare al cobalto con un potenziale esplosivo e radioattivo per produrre un’onda anomala tale di distruggere ampie porzioni di costa ed entroterra.

Poseidon, la minaccia sottomarina

Secondo i media di Stato russi, che citano il presentatore televisivo di propaganda e portavoce di Putin Dmitry Kiselyov, il Poseidon potrebbe provocare uno tsunami che distruggerebbe il Regno Unito, rendendolo un deserto radioattivo.

“Il missile è in grado di distruggere un’area delle dimensioni del Texas. Basterebbe premere un bottone per cancellare l’Inghilterra per sempre”, ha dichiarato Kiselyov.

Il drone russo Poseidon

Il sottomarino Poseidon è un drone dal diametro di circa 2 metri e un peso di 100 tonnellate, che trasporta un carico utile nucleare ad alto potenziale esplosivo. La sua esplosione è in grado di contaminare vasti tratti di mare e causare uno tsunami di 500 metri d’altezza.

Stime recenti ne attestano la potenza a 2 megatoni.