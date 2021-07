Un uomo è stato portato al guinzaglio in mezzo ai turisti come se fosse un cane. Il fatto è accaduto a Positano.

Un uomo è stato portato al guinzaglio in mezzo ai turisti come se fosse un cane. Il fatto è accaduto a Positano. Una scena davvero surreale che si è presentata in una località davvero molto turistica.

Uomo al guinzaglio a Positano

Una scena davvero assurda quella che si è presentata a Positano, località molto turistica. La foto scattata in pochissimo tempo è diventata virale e in tanti si sono chiesti come fosse possibile assistere ad una scena del genere e quali sono state le motivazioni di un simile comportamento. Un uomo è stato portato al guinzaglio, ha camminato a quattro zampe come un cagnolino, a torso nudo. Una scena davvero surreale e del tutto inspiegabile, anche se sono state fatte alcune ipotesi di quali potrebbero essere i motivi di questo comportamento.

Uomo al guinzaglio a Positano: la foto è diventata virale

La foto dell’uomo al guinzaglio è diventata virale sui social network. In tanti si sono chiesti il motivo di questa scena surreale che si è presentata a Positano, in mezzo a tantissimi turisti. La foto ritrae un uomo che cammina a quattro zampe per strada, a torso nudo, tenuto al guinzaglio come se fosse un cane. A portare a spasso l’uomo era una donna, ma non si conoscono i dettagli dei due protagonisti di questa storia.

La scena ha lasciato letteralmente sconvolti i turisti e i vacanzieri, che si trovavano a Positano e che hanno assistito a questa surreale passeggiata.

Uomo al guinzaglio a Positano: si tratta di petplay

L’episodio, probabilmente, rientra in quello che è un gioco di ruolo che viene chiamato “petplay“. Un gioco che viene inserito nelle pratiche sadomaso e kinky. Questo gioco prevede che una persona assuma i comportamenti, la postura, la gestualità e le sembianze di un animale.

In questo caso l’uomo interpretava un cane. La scena ha davvero dell’assurdo, ma molti turisti e persone del luogo sono rimasti così stupiti da decidere di giocare i numeri al lotto. Chissà che l’uomo al guinzaglio porti fortuna a qualcuno. I numeri più gettonati sono 22, ovvero i pazzi, 32, ovvero il cane e 57, che significa farsi spazio tra la folla. Intanto, sui social network, continua ad essere condivisa la foto dell’uomo al guinzaglio per strada.